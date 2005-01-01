Трамп утвердил новую стратегию США по кибербезопасности

Американский президент Дональд Трамп утвердил новую стратегию США в сфере кибербезопасности, сообщил его советник по нацбезопасности Джон Болтон.

Как сообщил Болтон, подписанная Трампом стратегия стала первой «четко сформулированной» стратегией в данной области «за последние 15 лет».

«Эта стратегия вступает в силу сегодня», – приводит слова Болтона ТАСС.

Болтон пожаловался, что США и их союзники каждый день подвергаются атакам хакеров, которые хотят похитить «интеллектуальную собственность, персональные данные, нанести урон инфраструктуре и даже подорвать демократию с помощью киберинструментов».

Стратегия констатирует, что хакерские атаки удается отражать «с трудом», поэтому требуется совершенствование технологий.

Болтон напомнил, что США следуют принципу «стремиться к миру посредством использования силы».

Новая стратегия отменяет ограничения на кибероперации США наступательного характера. При этом Болтон сослался на закон, который «делает акцент на операциях по внедрению со стороны Китая, России, Ирана и Северной Кореи».

Напомним, в стратегии говорится о планах США подрывать «злонамеренную киберактивность» в месте ее непосредственного возникновения; отношения США с Россией и Китаем в документе охарактеризованы как «долгосрочное стратегическое соперничество».