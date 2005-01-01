Трамп утвердил новую стратегию США по кибербезопасности

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21 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 01:06  |  vz.ru
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Как удар Китая по американскому газу скажется на России

Американский газ попал в немилость КитаяФото: dorianlpg.com
Важнейший для России вопрос оказался затронут в торговом споре между Китаем и США – а именно торговля газом, в том числе сжиженным. Масштабные планы США по газовой экспансии на китайский рынок могут быть подорваны – и это будет иметь большие последствия, в том числе для нашей страны. Какие именно? Подробности...
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Почему в Приморье отменили результаты выборов

Честность выборов имеет для Владимира Путина принципиальное значение Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Отмена выборов в Приморье вызвало легкий шок у всех, наблюдающих за внутренней российской политикой. Зазвучали голоса о том, что это неожиданное и неординарное решение. На самом деле оно полностью лежит в логике действий, которые предпринимает власть все последние годы. И в этом легко убедиться, вспомнив недавние слова Владимира Путина. Подробности...
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Кто стоит за межнациональным конфликтом в Кабардино-Балкарии

Многие наблюдатели сходятся во мнении, что беспорядки в Кабардино-Балкарии стали результатом действий провокаторовФото: кадр из видео
В Кабардино-Балкарии произошел самый крупный межнациональный конфликт за последние годы. Порядок удалось навести с помощью бойцов Росгвардии и стрельбы в воздух. Поводом для беспорядков стала 310-летняя годовщина победы в Канжальской битве, взгляды на которую у кабардинцев и балкарцев разнятся. Как и кем были спровоцированы волнения? Подробности...
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Украина встала на путь тотального геноцида русского языка

Украинская интеллигенция называет русский «языком попсы и блатняка»Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Львовский областной совет принял решение о моратории на «публичное использование русскоязычного культурного продукта» на территории региона. То есть на Львовщине теперь официально нельзя петь по-русски или читать вслух русские стихи. Инициатива вызвала недоумение даже у националистов. Но удивляться тут нечему – и вот почему.  Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Государством тоже надо уметь пользоваться

Сергей Лукьяненко, писатель
Поскольку выборы мэра завершились, надеюсь, меня не станут упрекать, что я «топлю за Собянина». Нет, в данном случае я «за Егоровну». И за то, чтобы каждый умел получать от государства все то, что можно получить. В любом возрасте. Подробности...
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Скандал в Приморье пошел на пользу и обществу, и государству

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Государство за последние годы затратило колоссальные усилия на очищение репутации отечественной избирательной системы. В результате в обществе стало складываться новое восприятие российских выборов. Подробности...
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Наш русский Колумб – Фаддей Беллинсгаузен

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
В том, что именно Россия закрывает историю по-настоящему великих географических открытий, есть нечто символическое. Умелый картограф Беллинсгаузен обозначит контуры последнего материка, и на земле не останется великой неизвестности. Подробности...
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      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Трамп утвердил новую стратегию США по кибербезопасности

             20 сентября 2018, 23:35
          Фото: Alex Edelman/CNP/AdMedia/Global Look Press
          Текст: Антон Антонов

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          Американский президент Дональд Трамп утвердил новую стратегию США в сфере кибербезопасности, сообщил его советник по нацбезопасности Джон Болтон.

          Как сообщил Болтон, подписанная Трампом стратегия стала первой «четко сформулированной» стратегией в данной области «за последние 15 лет».

          «Эта стратегия вступает в силу сегодня», – приводит слова Болтона ТАСС.

          Болтон пожаловался, что США и их союзники каждый день подвергаются атакам хакеров, которые хотят похитить «интеллектуальную собственность, персональные данные, нанести урон инфраструктуре и даже подорвать демократию с помощью киберинструментов».

          Стратегия констатирует, что хакерские атаки удается отражать «с трудом», поэтому требуется совершенствование технологий.

          Болтон напомнил, что США следуют принципу «стремиться к миру посредством использования силы».

          Новая стратегия отменяет ограничения на кибероперации США наступательного характера. При этом Болтон сослался на закон, который «делает акцент на операциях по внедрению со стороны Китая, России, Ирана и Северной Кореи».

          Напомним, в стратегии говорится о планах США подрывать «злонамеренную киберактивность» в месте ее непосредственного возникновения; отношения США с Россией и Китаем в документе охарактеризованы как «долгосрочное стратегическое соперничество».


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