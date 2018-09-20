Большинство стран ЕС выступили за укрепление собственных силовых структур

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что большинство участников неформального саммита ЕС поддержали предложение главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о расширении полномочий пограничного агентства Frontex.

«Положительные отклики были на предложение Юнкера увеличить штат сотрудников Frontex и возможность расширения мандата. Я положительно отношусь к этому, большинство участников считают так же», – сказала Меркель, передает ТАСС.

По ее словам, Европа также должна повысить уровень сотрудничества со странами Северной Африки в сфере противодействия нелегальной миграции.

Между тем, глава Евросовета Дональд Туск заявил, что лидеры стран ЕС не достигли соглашения по некоторым вопросам. «Но мы согласны в отношении нашей главной цели – сокращения потока мигрантов в Европу», – отметил он.

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявляла, что ФРГ и Франция поддерживают планы по укреплению внешних границ ЕС, выступая за значительное усиление Европейской погранслужбы Frontex.

Еврокомиссар по делам беженцев Димитрис Аврамопулос заявлял, в ближайшие годы средства, выделяемые из бюджета ЕС на охрану границ, будут увеличены втрое.