Меркель выступила за укрепление собственных силовых структур ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ и Франция поддерживают планы по укреплению внешних границ ЕС.

По ее словам, стороны выступают за значительное усиление Европейской погранслужбы Frontex, передает РИА «Новости».

Ранее еврокомиссар по делам беженцев Димитрис Аврамопулос заявлял, в ближайшие годы средства, выделяемые из бюджета ЕС на охрану границ, будут увеличены втрое. По его словам, число сотрудников европейского агентства по охране внешних границ Frontex будет увеличено с 1,5 до 10 тыс. человек. Аврамопулос отмечал, что вместе с национальными пограничниками они будут предотвращать незаконное пересечение границ и отслеживать торговцев людьми.