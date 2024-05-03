Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.0 комментариев
Прокуратура потребовала ужесточить приговор блогеру-сыроеду за смерть сына
В Краснодарском крае прокуратура подала апелляцию на приговор блогеру-сыроеду Максиму Лютому, чей ребенок скончался от истощения, сообщили в пресс-службе объединенных судов региона.
Апелляционное представление поступило в Лазаревский райсуд, надзорное ведомство считает назначенное наказание блогеру слишком мягким, сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».
Прокуратура требует усилить наказание Лютому сроком до 12 лет лишения свободы.
Также в суд поступила апелляционная жалоба защиты. Лютый заявлял, что хочет жаловаться на приговор президенту Владимиру Путину.
Напомним, суд признал Лютого виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть его годовалого сына. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тыс. рублей.