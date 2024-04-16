Блогер-сыроед Лютый осужден на восемь лет колонии из-за смерти годовалого сына

Блогер-сыроед Максим Лютый осужден на восемь лет колонии из-за смерти годовалого сына

Tекст: Александра Юдина

Известно, что суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 100 тыс. рублей, передает ТАСС.

Также суд постановил, что Лютый не исполнял своих родительских обязанностей, не обеспечивал ребенку должный уход и не обращался за медицинской помощью, когда это было необходимо.

Сам блогер намерен обжаловать приговор, считая его несправедливым.

Как заявил его адвокат Алексей Аванесян, квалификация преступления выбрана неверно, так как мать ребенка, которая также не обеспечивала ему должный уход, получила лишь два года исправительных работ.

По его словам, защита будет добиваться переквалификации статьи обвинения на оставление в опасности.

Ранее блогер-сыроед, чей ребенок умер от истощения, признался в суде, что ест мясо и другие продукты.

Напомним, ребенку стало плохо из-за длительного голодания. Врачи не смогли его спасти. Выяснилось, что отец не менее трех раз забирал сына у матери и не кормил сутками. Подозреваемый заявил, что хотел приучить ребенка к сыроедству, также он обливал ребенка холодной водой.

