Федеральным чиновникам решили увеличить вознаграждения

Минфин в 2019-2021 годах увеличит расходы на материальную мотивацию федеральных чиновников, направив на эти цели 631,9 млрд рублей, следует из проекта федерального бюджета.

В 2019 году планируется направить 138,551 млрд рублей, в 2020 – 208,904 млрд, а в 2021 году – 284,417 млрд, передает РИА «Новости».

По действующему закону о бюджете на 2018 и период с 2019 по 2020 годы, на мотивацию чиновников предлагалось выделять 99,6 млрд рублей и в 2019, и в 2020 годах.

В четверг на заседании правительства был одобрен проект федерального бюджета на 2019-2021 годы. Документ предусматривает профицит в 2019 году в 1,8% ВВП, в 2020 году в 1,1% ВВП и в 2021 году - 0,8% ВВП.

В апреле было предложено создать Центр эффективности госуправления, нацеленного на внедрение лучших практик управления: в том числе предлагалось установить зависимость зарплаты каждого чиновника от достигаемого им результата.