Придумана схема эффективности российских чиновников

В России необходимо создать Центр эффективности госуправления, нацеленного на внедрение лучших практик управления, среди которых может быть зависимость зарплаты каждого чиновника от достигаемого им результата, говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР) «Стратегия развития страны 2018-2024».

В перечне шагов по развитию страны в докладе отмечается необходимость перехода на госуправление по приоритетам.

Авторы доклада отмечают, что деятельность правительства должна быть нацелена на выполнение стратегических приоритетов, а повседневная работа должна стать эффективной и большей частью – цифровой.



«Сейчас мы часто видим, как заявленные президентом и правительством цели не выполняются: в том числе из-за того, что работы по их достижению несфокусированы, действия, направленные на долгосрочные цели, откладываются. Необходимо создать Центр эффективности госуправления, который будет нацелен на внедрение лучших практик управления», – передает РИА «Новости» материалы стратегии.



Среди лучших практик авторы документа выделили «зависимость зарплаты каждого чиновника от достигаемого им результата, который понятен любому гражданину».