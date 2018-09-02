Самые высокие баллы на ЕГЭ набрали абитуриенты медицинских вузов

Самые высокие баллы по итогам Единого государственного экзамена в 2018 году набрали абитуриенты, поступающие в медицинские вузы, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Самый высокий балл ЕГЭ получили студенты, бывшие абитуриенты по медицинским специальностям», – приводит его слова РИА «Новости».

Обращаясь к первокурсникам Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, Скворцова заявила, что профессия врача вечная, она является сплавом искусства и науки, глубоких фундаментальных знаний и высоких практических навыков.

По словам министра, профессия врача сочетает в себе доброту и милосердие, умение чувствовать другого человека и при этом мужество, решительность, умение принимать решение за очень короткий период времени и брать всю ответственность на себя.

В этом году на одно место в российских вузах пришлось 9,1 человека, при этом самой востребованной оказалась медицинская специальность. Поступившие в российские вузы в 2018 году абитуриенты в среднем набрали по 69,1 балла на ЕГЭ.