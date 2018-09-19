Комиссия МОК выступила за восстановление РУСАДА

Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) высказалась за восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах.

«Комиссия спортсменов МОК подробно обсудила рекомендации комитета по соответствию и согласилась с ними. Мы хотели бы видеть четкий процесс [в вопросе восстановления РУСАДА], а также сроки получения и полной проверки данных [московской антидопинговой лаборатории]», – сообщили в комиссии, передает ТАСС.

Между тем, ранее антидопинговые агентства 13 стран призвали ВАДА не восстанавливать РУСАДА, пока Россия не докажет, что выполнила условия, прописанные в «дорожной карте» по восстановлению, сообщило Антидопинговое агентство Великобритании.

«ВАДА не должно восстанавливать РУСАДА до тех пор, пока не получит доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории, которые позволят установить, нарушались ли антидопинговые правила, и добиться справедливости по отношению к «чистым» спортсменам», – говорится в сообщении, передает «Коммерсант».

Антидопинговые лаборатории 13 стран требуют от России признать доклад главы комиссии ВАДА Ричарда Макларена, в котором сказано господдержке допинговой программы. Обращение подписали США, Великобритания, Финляндия, Германия, Ирландия, Нидерланды, Норвегия, Польша Канада, Австралия, Япония, Новая Зеландия, Австрия.

Ранее комитет Всемирного антидопингового агентства по соответствию дал рекомендацию исполкому восстановить РУСАДА в правах.

В декабре Россия не выполнила два критерия ВАДА: признание доклада комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена, с которыми Москва категорически не согласна, и доступ к допинг-пробам, опечатанным в связи с расследованием.