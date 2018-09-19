Памфилова исключила возможность третьего тура выборов в Приморье

Все итоги голосования в Приморье обнулены, никакого третьего тура выборов в этом регионе быть не может, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Никакого третьего тура нет, если бы третий тур, значит, опять те же самые кандидаты должны были участвовать. Сейчас все обнулили», – передает ее слова РИА «Новости».

Таким образом она ответила на вопрос Первого канала о том, почему был «назначен третий тур» вместо того, чтобы просто пересчитать голоса кандидатов.

Она подчеркнула, что на выборы пойдут новые кандидаты, однако включиться в гонку могут и те, кто уже участвовал в выборах.

Ранее в Центризбиркоме отметили, что повторные выборы губернатора в Приморском крае должны состояться не позднее 16 декабря.

Памфилова в среду заявила, что ЦИК рекомендует избиркому Приморья признать выборы губернатора недействительными. В Кремле поддержали требование ЦИК провести новые выборы в Приморье.

Между тем, лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил кандидата от КПРФ Андрея Ищенко в попытке захватить власть.

Напомним, после обработки 100% бюллетеней во втором туре выборов губернатора Приморья впереди оказался кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко. Краевая избирательная комиссия получила больше 80 жалоб и обращений на проведение голосования, большинство из которых были поданы из-за подвоза и подкупа в пользу Ищенко.