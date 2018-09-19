Новейший российский радиотелескоп получил первый сигнал

Российский радиотелескоп нового поколения РТ-13 принял первый сигнал в радиоастрономической обсерватории «Светлое» института прикладной астрономии РАН в Ленинградской области.

Заведующий Приозерским отделом ИПА РАН Исмаил Рахимов сообщил, что работы по созданию телескопа длились около полутора лет, передает РИА «Новости».

«Сегодняшнее событие – скачок для решения задач в области поправок всемирного времени. Те результаты, которые до сегодняшнего дня мы давали, будут еще лучше. Наша система не уступает западным аналогам», – сказал он.

Телескоп будет введен в эксплуатацию через несколько месяцев. С его помощью можно будет более точно определять поправку всемирного времени и координаты небесного и земного полюсов.

Обсерватория в поселке Светлое – одна из трех входящих в комплекс «Квазар-КВО», основным назначением которого является проведение радиоинтерферометрических наблюдений внегалактических радиоисточников (квазаров) по геодезическим программам.

Сеть комплекса планируется расширить за счет присоединения Уссурийской астрофизической обсерватории к ИПА РАН. Также обсуждается возможность установки РТ-13 на Кубе в рамках российско-кубинского сотрудничества.