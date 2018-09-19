Россия заняла второе место в списке крупнейших торговых партнеров Грузии

Россия по итогам первых восьми месяцев 2018 года является вторым торговым партнером Грузии с общим показателем в 879,8 млн долларов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на национальную службу статистики.

Между двумя странами после войны 2008 года нет дипломатических отношений, однако при правительстве «Грузинской мечты» активно развиваются гуманитарные и экономические контакты с Россией.

На первом месте среди торговых партнеров Грузии – Турция. Показатель составляет 1 млрд 121,7 млн долларов. Замыкает первую тройку Китай – 727,3 миллиона.

В целом в январе-августе показатель внешнеторгового оборота Грузии составил 8 млрд 100,7 млн долларов, это на 22,6% выше аналогичного показателя 2017 года.

Грузия продала в Россию продукцию на 280,6 млн долларов, а импортировала – на 599,2 миллиона.