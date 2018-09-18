При столкновении автобусов под Воронежем погибли три человека

В результате столкновения в Воронежской области двух автобусов погибли три человека, еще около 40 получили травмы.

О гибели трех пассажиров сообщает РИА «Новости». Агентство также отмечает, что пострадали 37 человек.

Вместе с тем ТАСС сообщает, что «погибли два человека. Точное число пострадавших уточняется. Травмы и ушибы подтверждены у 19 человек».

Ранее сообщалось о 40 пострадавших, у 10 из которых состояние оценивалось как тяжелое.

ДТП произошло в Новоусманском районе на платном участке трассы М-4 «Дон» (525-й километр). В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.