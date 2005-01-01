Педагоги и эксперты провели дебаты об отказе от системы оценок в школе

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18 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 23:39  |  vz.ru
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Почему Россия медлит с отказом от доллара

Американская валюта медленно, но сдувается в международных расчетахФото: Ohde/face to face/Global Look Press
Чтобы ускорить процесс дедолларизации российской экономики, России надо активнее торговать в рублях, евро и юанях, считает глава ВТБ Андрей Костин. План избавления от американской валюты давно известен, однако исполнить его все никак не получается. Начать отказываться от доллара при продаже нефти и газа придется себе в убыток. Пойдет ли Россия на это ради более глобальной цели? Подробности...
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Почему российский Ил-20 попал под удар сирийской С-200

Российский Ил-20 стал жертвой «змеиных уловок» со стороны ИзраиляФото: RT на русском/Youtube
После почти 12-часовой паузы Минобороны РФ возложило вину за уничтожение российского самолета РЭБ в Сирии на Израиль. Именно маневры израильских F-16 привели к попаданию ракеты сирийских комплексов ПВО по Ил-20 с 15 военнослужащими. Каким образом израильские летчики подставили российский самолет под удар и какие последствия может вызвать эта трагедия? Подробности...
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ВМФ предлагают проект ущербного авианосца

Модель «Шторм-КМ» на стенде Крыловского центра на МВТФ «Армия-2018»Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» в ближайшие три года не сможет выходить в море. На прошедших выходных он встал в док на ремонт. Это событие делает еще более актуальным обсуждение того, какой именно корабль мог бы прийти «Кузнецову» на смену. Удивительно, что крайне нелепую идею по этому поводу озвучил авторитетный научный центр. Подробности...
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Германия опять раскалывается на ГДР и ФРГ

«Осси» помнят о том, что объединение Германии стало катастрофой для социальной сферы ГДРФото: AP/ТАСС
Германия кажется сильной, монолитной страной, только если смотреть на нее со стороны. Культурное и экономическое разделение на ГДР и ФРГ никуда не делось, потихоньку оформилось и политическое: пока «весси» поддерживают Меркель, «осси» выбирают «АдГ». А в последние годы старое противостояние Запада и Востока получило новый импульс – и становится острее с каждым днем. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Почему Ил-20 не прикрывался нашими истребителями?

Виктор Алкснис, политический деятель
Сегодня Минобороны РФ рассказывает нам сказки о том, что израильские истребители прикрывались Ил-20, атакуя Латакию, и поэтому сирийцы сбили наш самолет. А почему же не осуществлялся контроль воздушного пространства над Средиземным морем? Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев

Око за око, зуб за зуб!

Виталий Третьяков, главный редактор журнала «Политический класс»
Обман и подлость – исторически традиционные составляющие политики. Но до сих пор казалось, что у западных военных-то есть какая-то честь. Оказывается, у израильских военных ее нет. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Мы имеем дело с предельно циничными упырями

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Накопали про «Боинг»? Ну вот вам. Получите асимметричный ответ. CNN тут же делает вброс, что наш самолет сбит сирийцами по ошибке. Ну да, ну да. Все случайно. Подробности...
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      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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      День города в Москве превратился в большой фестиваль

      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
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          Педагоги и эксперты провели дебаты об отказе от системы оценок в школе

             18 сентября 2018, 21:50
          Фото: ВЗГЛЯД
          Текст: Алексей Нечаев

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          Как-то в школе я наблюдала ситуацию: сидит малыш и рыдает, я поинтересовалась, почему он рыдает, а он отвечает: всем поставили красивые цветочки, а мне – зеленую лягушку, – рассказала директор Института возрастной физиологии РАО Марьяна Безруких, выступая в академии образования на семинаре, посвященном реформе обучения в начальной школе.

          «Все это, с учетом неадекватных требований, создает стрессовые ситуации независимо от того, будет ли мы ставить ребенку пятерку или зеленую лягушку», – подчеркнула директор Института возрастной физиологии РАО, доктор биологических наук Марьяна Безруких. Она выступила во вторник на экспертном семинаре по теме «Безотметочное обучение в начальной школе: за и против», состоявшемся в Российской академии образования.

          При этом эксперт отметила, что проблема стрессов и неврозов касается не только учеников младших классов, но и средней школы.

          «Например, у пятиклассников период адаптации в школе проходит намного сложнее, чем у первоклассников. У них растет нагрузка, все интенсифицируется в геометрической прогрессии, и мы никоим образом это не учитываем. А потом получаем детей с тяжелейшими неврозами и полной потерей мотивации к учебе после первых месяцев обучения», – резюмировала Безруких.

          Напомним,  среди учителей и родителей продолжается дискуссия о том, пора ли уже полностью отказаться от отметок в начальной школе. Сторонники идеи указывают на то, что дети из-за оценок и отметок подвергаются излишним стрессам. Противники идеи указывают на то, что дети тогда будут лениться и перестанут контролировать собственную успеваемость. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, нужны ли оценки успеваемости в начальной школе. 

          На семинар пришли ведущие ученые в области начального общего образования, педагоги, психологи, эксперты, представители родительской общественности из Москвы и ряда регионов страны обсудили подходы к оцениванию результатов обучения младших школьников.

          «У нас уже есть опыт безотметочного оценивания в первом классе», – напомнил заместитель президента РАО, доктор психологических наук, профессор РАО Виктор Басюк, предложив  обсудить, возможно ли его распространение на всю начальную школу.

          Парадоксальные данные огласила аналитик Центра развития образования РАО Елена Корнилова. Опираясь на итоги социологического исследования, проведенного среди учеников младшей школы, она заявила: большинство самих школьников выступают за сохранение отметок.

          «Мы провели репрезентативное социологическое исследование среди 2 500 тысяч учеников начальной школы по поводу того, нужны ли им нужны отметки. Выяснилось, что 82% учеников выступают за сохранение отметок», – заявила Корнилова.

          «Они считают, что им это важно, нужно и полезно. Дети говорят, что хорошие отметки вселяют в них уверенность в собственных силах и знаниях, а также являются поводов для похвалы со стороны родителей. Кроме того, они хотят видеть результат своего обучения. Также в своих ответах дети обозначили, что если они буду хорошо учиться – они будут успешны, а если плохо – то будут работать дворниками. Также учащиеся сами признались, что без отметок они разленятся», – пояснила Корнилова.

          «Примерно 15% учеников выступили против отметок. Аргументируют они это тем, что не хотят волноваться и нервничать, так как из-за стрессовых ситуаций они отвечают хуже на вопросы учителя. Также учащиеся считают, что если убрать отметки – все они станут отличниками и получат больше свободы. И еще 3% детей не смогли определиться с ответом», – заключила Корнилова.

          Однако большинство участников дискуссии все же высказалось против отметок.  

          «Самостоятельное исправление учащимся ошибки показывает его умение контролировать учебную деятельность и подчеркивает его достоинство, а не недостатки. Но мы за эти достоинства сегодня снижаем отметки. То есть, мы должны оценивать результат деятельности, а не его процесс», – пояснила суть экспертной дискуссии заведующий Центром начального общего образования РАО, член-корреспондент РАО Наталья Виноградова, призвав коллег найти «реальные способы снятия отрицательного воздействия» на личность ребенка.

           «Сейчас многие используют термин «безоценочное обучение», который является некорректным, так как оценка может иметь разные формы: цифровую, бальную, графическую, словесную и другие.  При этом любой графический образ, принятый как замена отметки, воспринимается учеником как отметка. Это аксиома», – подытожила Виноградова.

          Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, комиссия Общественной палаты по развитию образования и науки проводит опрос общественного мнения. Проголосовать можно на сайте Общественной палаты.

          Поводом для проведения опроса стало заявление министра просвещения Ольги Васильевой, которая во время выступления на Всероссийском родительском собрании вынесла на обсуждение общественности вопрос, связанный с отказом от оценок в начальной и основной школе.


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