Нужны ли оценки успеваемости в начальной школе

У нас нет оценок в первом классе, и мне кажется, что у малышей не должно быть оценок, заявила министр просвещения Ольга Васильева на общероссийском родительском собрании. Дискуссии о том, нужно ли ставить оценки первоклашкам, ведутся давно. В учительской среде отмечают, что низкие оценки могут отбить желание ходить в школу. Есть ли иные способы отмечать успеваемость?

Министр просвещения Ольга Васильева во время пятого Общероссийского родительского собрания в пятницу заявила, что введение оценок успеваемости в первом классе ни к чему хорошему не приведет.

«У нас нет оценок в первом классе, и мне кажется, что у малышей не должно быть оценок», – сказала Васильева. В то же время она подчеркнула, что для средней и старшей школы систему оценок нужно сохранить, так как «они четко показывают объективный уровень знаний того или иного ученика». Министр добавила, что решение о необходимости оценок в российских школах надо предоставить экспертному сообществу.

Напомним, пятое Общероссийское родительское собрание с участием министра просвещения проходило с прямыми включениями из регионов. Сбор вопросов через официальный ресурс министерства и сайт организатора родительского собрания Национальной родительской ассоциации стартовал 17 июля. Первое общероссийское родительское собрание с министром образования и науки России прошло в 2014 году, с тех пор это событие стало ежегодным, а география участников расширилась.

Директор Института психолого-педагогических проблем детства Российской академии образования Татьяна Волосовец отметила, что в российских школах сегодня оценки и так начинают ставить со второго класса. «Уже давно первый класс безоценочный, там нет ни пятерок, ни двоек, это не новация сегодняшнего дня. Оценки начинают ставить детям со второго класса. Мне очень нравится эта система, потому что это плавный переход к школе от дошкольной образовательной организации, дети плавно адаптируются и плавно переходят, это для их психологического здоровья очень полезно», – сказала она в интервью РИА «Новости».

Тем не менее, несмотря на то, что первый класс в России безоценочный уже не первый год, в учительской среде до сих нет единого мнения по этому поводу. «С одной стороны, ребенку можно сразу отбить желание ходить в школу, если ставить ему низкие оценки, – заявила газете ВЗГЛЯД учитель средней школы № 10 в Элисте Галина Сарангова. –

С другой, если ему ставят «пять» или, как бывало раньше, звездочки, он же радуется. Здесь сколько людей, столько будет и мнений».

В свою очередь, президент Ассоциации лучших школ, сопредседатель Оргкомитета Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2018» Ахтам Чугалаев подчеркнул, что ранее, когда только начал обсуждаться такой вопрос, было тяжело, было не понятно, как без сравнения с эталоном «выражать количественные баллы». «Но за эти годы у всех учителей уже выработались свои подходы, как учитывать эти результаты без использования балльной системы. Мы уже приспособились и давно не ставим первоклассникам оценок. Есть очень много способов оценить успеваемость ребенка. Учитель выражает эмоции, хвалит ребенка, чтобы он с радостью шел в школу. Нет охоты отбивать у ребенка с первых дней интерес к учебе плохими оценками», – заявил Чугалаев газете ВЗГЛЯД.

По мнению Саранговой, к обсуждению этого вопроса нужно подключать детских психологов и других экспертов в сфере школьного образования. «Когда ребенок заслуживает похвалы, мы всегда говорим ему слова вроде: какой ты молодец, я бы тебе поставила пять... Но мы можем сказать, что: ты сделал так хорошо, что лучше тебя никто не сделает. Ребенка надо хвалить, его надо воодушевить», – сказала Сарангова, добавив, что считает правильным ставить оценки ученикам начиная со второго класса.

Однако с этим тезисом тоже согласны далеко не все. Если с безоценочным первым классом, несмотря на существующие в учительском сообществе сомнения, ситуация в целом разрешена, что и подтвердила в пятницу Васильева, то с начальной школой в целом ситуация не так однозначна. В Минпросвещения и преподавательских кругах уже давно обсуждается идея отказа от оценок успеваемости во всех начальных классах.

Ахтам Чугалаев убежден, что говорить об отмене оценок в начальной школе преждевременно. «Оценки в любом случае нужны. Учителям, ребенку и родителям нужно понимать, каково его соответствие стандартной программе, которая существует в любой школе», – пояснил он.

Учитель русского языка и литературы МБОУ «Элистинский лицей» Елена Манджиева тоже считает, что отказываться от оценок в начальной школе начиная со второго класса не стоит. У детей должна быть мотивация учиться лучше, и оценки дают такую мотивацию. «Это хорошая система оценивания. Как тогда поддерживать интерес, если не ставить оценки? Они все стараются учиться на «пять», это большой стимул. Оценку «два» учителя редко когда ставят в начальных классах. Оценки «пять», «четыре» мотивируют учиться», – сказала Манджиева газете ВЗГЛЯД.

Она пояснила, что если ученик явно не готов к уроку, то учителя не спешат ставить неуд. «Двойку не следует ставить. Надо подождать, пока ответит. Можно сказать: «Вы сегодня не совсем ответили и не получите оценку «четыре». А если не ставить оценки, то зачем ходить в школу?» – задается вопросом Манджиева.

По мнению других экспертов, не только в первом классе, но и во всей начальной школе можно было бы отменить оценки.

На эту тему

«Я считаю, что оценка в нашем привычном смысле все-таки сильно искажает мотивацию и дезориентирует ребенка. В младших классах важна не ситуация «ты хороший – нет, ты плохой» и не имитация объективности, потому что оценка на самом деле субъективна, – сказал газете ВЗГЛЯД член-корреспондент РАН Алексей Семенов. – Необходим переход к более содержательной системе оценивания и к обратной связи от учителя к ученику, для улучшения работы учеником (скажем, в цифровом формате). Поэтому я считаю, что переход к содержательному оцениванию и взаимодействию – это важное направление. Думаю, что министерство поступает правильно – по крайней мере, обсуждает такую возможность».

Заслуженный учитель России Владимир Ямбург тоже считает, что в младшей школе можно вообще отказаться от оценок. По его словам, вместо оценок ставятся, например, солнышки, флажочки и так далее.

«В первых классах отметки детям не ставятся, чтобы не отбить у них желания учиться. Но это безотметочное, но не безоценочное обучение, потому что любой человек хочет получить оценку своего труда, – пояснил Ямбург. – Поэтому вместо оценок ставятся солнышки, флажочки и т.д. В младшей школе это полное право школы – не ставить отметок. Но тут есть обратная сторона медали: нужна связь с родителями. Им хочется знать, как учится их ребенок. Во многих странах отметки не ставятся, зато учитель дает ученикам подробные характеристики».

С другой стороны, нельзя поощрять разгильдяйство, признает Ямбург. «То есть должна быть очень тонкая грань. Простых решений, типа отменил оценки автоматически и все будет хорошо, в педагогике не бывает», – подытожил заслуженный учитель.