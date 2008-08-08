Васильева выступила против введения оценок в начальном классе

Введение оценочной системы в первом классе ни к чему хорошему не приведет, заявила министр просвещения России Ольга Васильева во время Общероссийского родительского собрания.

«У нас нет оценок в первом классе, мне кажется, что у малышей не должно быть оценок. Там мотивация должна быть очень сильная для того, чтобы малыш учился. Здесь как раз в первом классе, мне кажется, оценки точно ни к чему хорошему не приведут», – приводит ее слова ТАСС.

По словам министра, для средней и старшей школы отмена системы оценок не обсуждаются. «Они нужны, потому что они четко показывают объективный уровень знаний того или иного ученика», – сказала Васильева.

Она добавила, что решение о необходимости оценок в российских школах надо предоставить экспертному сообществу, передает РИА «Новости».

Пятое общероссийское родительское собрание с участием министра просвещения России с прямыми включениями из регионов проходит в пятницу. Сбор вопросов через официальный ресурс министерства и сайт организатора родительского собрания Национальной родительской ассоциации стартовал 17 июля. Первое общероссийское родительское собрание с министром образования и науки России прошло в 2014 году, с тех пор это событие стало ежегодным, а география участников расширилась.