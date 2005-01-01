SpaceX выразила готовность поучаствовать в космической гонке вооружений

Американская компания SpaceX готова запустить на орбиту Земли наступательное оружие по запросу США, если это необходимо для обороны страны, пишет портал Defense One со ссылкой на президента и главного операционного директора компании Гвинн Шотвелл.

«Если это для обороны страны, да, я думаю мы это сделаем», – передает ее слова РИА «Новости».

По данным Defense One, Пентагон сейчас ищет новые технологии, которые способны помочь обнаружить ракеты из России, Китая и КНДР. Также США изучают возможность вывода на орбиту оружия направленного энергетического действия, в том числе и лазерного.

Между тем, ранее основатель SpaceX Илон Маск выступал в качестве человека, который, в частности, является сторонником запрета боевых роботов, и не выражал мнения о возможном участии компании в планах Пентагона по выводу оружия в космос.