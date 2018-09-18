Завод «Русала» начал сокращение производства из-за санкций

Находящийся в Армении фольгопрокатный завод «Русала» – «Арменал» – начал сокращение мощностей с переводом сотрудников на частичную занятость из-за санкций, сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Причиной сокращения производства стало снижение спроса на продукцию завода из-за ограничений со стороны США, введенных 6 апреля против Олега Дерипаски и подконтрольных ему компаний, передает РИА «Новости».

Источник добавил, что санкции привели к снижению объемов производства «Арменала». В будущем работа завода может быть и вовсе остановлена.

По словам сотрудников предприятия, в данный момент начался перевод производственных подразделений в режим простоя с выплатой 2/3 средней заработной платы. До конца сентября в вынужденный простой отправят 184 работника производственной дирекции, а позже – других подразделений и служб.

Всего на «Арменале» задействовано 670 специалистов.

Информацию подтвердил источник, близкий к «Русалу». В самой компании от комментариев отказались.

Ранее минфин США уточнил правила сделок с компаниями Дерипаски.

Напомним, 6 апреля Вашингтон ввел санкции против «Русала» (входит в En+ Group). Американская сторона называла условием снятия ограничений отказ Дерипаски от контроля над компанией.

Кроме того, США добились ареста счетов российского бизнесмена на Кипре. Сообщалось также, что американцы завербовать Дерипаску.