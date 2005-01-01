Минфин США уточнил правила сделок с компаниями Дерипаски

Новые сделки с компаниями, подконтрольными Олегу Дерипаске, разрешены, если контрагенты уже заключали аналогичные соглашения ранее, сообщил Минфин США.

Речь идет о периоде до 23 октября – с этого дня американские санкции против компаний вступают в силу, передает ТАСС.

Минфином США разрешено «поддержание» деловой активности. В качестве такового будут рассматриваться «транзакции и действия», не входящие в уже заключенные сделки, но соответствующие истории деловых отношений с «подсанкционной компанией до 6 апреля 2018 года».

Разрешение «поддерживать» деловую активность распространяется на действия, которые требуются для исполнения контракта, если тот не противоречит документам ведомства о продлении срока завершения сделок с компаниями Дерипаски.