Стало известно о долгах компании кандидата в губернаторы Приморья Ищенко

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Почему Россия медлит с отказом от доллара

Американская валюта медленно, но сдувается в международных расчетахФото: Ohde/face to face/Global Look Press
Чтобы ускорить процесс дедолларизации российской экономики, России надо активнее торговать в рублях, евро и юанях, считает глава ВТБ Андрей Костин. План избавления от американской валюты давно известен, однако исполнить его все никак не получается. Начать отказываться от доллара при продаже нефти и газа придется себе в убыток. Пойдет ли Россия на это ради более глобальной цели? Подробности...
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Путин и Эрдоган прочертили в Идлибе новую «русско-турецкую границу»

Недобитые боевики «Ан-Нусры» в Идлибе должны быть отсортированы от умеренных мятежников. После чего добитыФото: Khalil Ashawi/Reuters
Интрига с наступлением на Идлиб разрешилась неожиданным образом – наступления не будет. Такое обещание дала Турции Россия. Но пока неясно, что Россия получила взамен. То ли выигрыш будет финансовый – турецкий рынок откроется для российских товаров. То ли духовный – патриарх Варфоломей откажется от своих попыток отколоть украинскую церковь от РПЦ. Короче, меняем Идлиб на Константинополь? Подробности...
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ВМФ предлагают проект ущербного авианосца

Модель «Шторм-КМ» на стенде Крыловского центра на МВТФ «Армия-2018»Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» в ближайшие три года не сможет выходить в море. На прошедших выходных он встал в док на ремонт. Это событие делает еще более актуальным обсуждение того, какой именно корабль мог бы прийти «Кузнецову» на смену. Удивительно, что крайне нелепую идею по этому поводу озвучил авторитетный научный центр. Подробности...
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Рекорд очередных «друзей Путина» шокировал европейских либералов

Королевство Карлсона, хюгге и фрикаделек постепенно превращается в рекордсмена по убийствам и изнасилованиямФото: TT News Agency
В воскресенье в Швеции подвели окончательные итоги парламентских выборов. Как и ожидалось, партия евроскептиков «Демократы Швеции» добилась рекордных результатов, хотя на протяжении всей кампании ее пытались шельмовать «сговором с Путиным». Но секрет этого успеха не в протестах против политики ЕС и НАТО, а в том, что страну Карлсона захлестнула волна преступности. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Создать информационный паритет сложнее, чем ядерный

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В международной политике действует гопнический принцип: того, кто не сопротивляется, запинывают ногами. Поэтому украинцы могут сколько угодно кричать «фейк», но реагировать на доклад о сбившей «Боинг» ракете им придётся. Подробности...

Новое поколение управленцев: заниматься делом, а не интригами

Андрей Колесник, Председатель Совета директоров Калининградского морского торгового порта, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
В современной России появляется новое поколение руководителей, незнакомых с дурной стороной советской традиции. И власть для них не имеет значения сама по себе. Большие полномочия для руководителей нового поколения – лишь инструмент, нужный для достижения результата. Подробности...
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«Запретите правый руль – и получите Дальневосточную республику»

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          Стало известно о долгах компании кандидата в губернаторы Приморья Ищенко

          18 сентября 2018, 08:54

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Судебные приставы с апреля 2018 года пытаются взыскать 7,4 млн рублей с компании кандидата в губернаторы Приморья от КПРФ Андрея Ищенко «Аврора-строй»; кроме того, к бизнесмену имеют претензии местные дольщики.

          Ищенко является владельцем и гендиректором компании «Аврора-строй», которая была создана в 2014 году и занимается строительством домов во Владивостоке, Находке, Уссурийске, передает Life.

          В декларации за 2017 год, которую бизнесмен подал в августе, отражен доход в 807,7 тыс. рублей: это зарплата в «Авроре-строе», компенсация за использование личного автотранспорта от заксобрания, а также отчуждение доли в уставном капитале ООО «Варяг-строй». Отмечается, что еще 711 тыс. рублей Ищенко хранит на счетах в банке.

          При этом выяснилось, что с апреля 2018 года за кандидатов губернаторы Приморья «охотятся» судебные приставы из-за долга в 7,4 млн рублей – эту сумму его строительная компании задолжала по договору аренды земли. Теперь приставы могут наложить арест на имущество «Авроры-строя».

          В 2014 году администрация Находки отдала компании «Варяг-строй», совладельцем которой до 2016 года был Ищенко, в аренду на шесть лет 73 сотки в районе Северного проспекта под строительство жилых домов. В год компания должна была платить администрации 4,1 млн рублей. Однако это условие не было выполнено.

          В 2015 году «Варяг-строй» переуступил права по аренде земли «Авроре-строю», но ситуация не изменилась – компания Ищенко также уклонилась от уплаты арендной платы.

          «Ответчиком надлежащим образом не исполнялись обязательства по спорному договору, вследствие чего у ответчика образовалась задолженность по внесению арендной платы в размере 7 млн 231 тыс. 675 рублей за период с 28.10.2015 по 27.10.2017», – говорится в решении Арбитражного суда Приморского края.

          Администрация Находки пыталась вразумить предпринимателей, направляя уведомление о необходимости исполнения договора. Однако компания Ищенко игнорировала эти призывы, и в октябре 2017 года чиновники обратились в арбитраж.

          Суд встал на сторону горадминистрации. В марте 2018 года он постановил взыскать с компании «Аврора-строй» в общей сложности 10,4 млн рублей, из которых 7,2 миллионов – основной долг, а остальное – неустойка.

          Отмечается, что организация погасила лишь небольшую часть долга. При этом на этапе рассмотрения иска ответчик просил учесть «сложное финансовое положение в ООО СК «Аврора-строй».

          Согласно базе ФССП, уже в апреле судебные приставы возбудили против «Авроры-строя» исполнительное производство на сумму в 7,4 млн рублей.

          Тем временем на Ищенко наступают обманутые дольщики. Часть из них, не получив ключей от новых квартир в указанные сроки, уже взыскала неустойку. В картотеке судов общей юрисдикции находится шесть исков к компании.

          «Аврора-строй» – застройщик жилого комплекса «Сафонов» на одноименной улице во Владивостоке. Строительство началось в 2016 году, однако комплекс до сих пор не сдан – компания возвела только железобетонный каркас и начала кладку наружных межквартирных стен

          В сентябре дольщики устроили митинг около недостроя, требуя вернуть их деньги. По их информации, задержки со строительством связаны с тем, что Ищенко якобы заложил землю и стройку под кредит, который ему дали партнеры из Китая.

          Отмечается, что некоторым дольщикам удалось добиться компенсации и возврата средств от компании Ищенко.

          «Взыскать с «Авроры-строя» денежные средства, оплаченные по договору в размере 1 млн 967 тыс. 160 рублей, а также неустойку», – говорится в решении Первомайского районного суда Владивостока по одному из таких исков.

          Зимой 2017 года митинговали дольщики ЖК «Северный» в Находке, где регулярно сдвигались сроки сдачи. Некоторые подали в суд на застройщика и выиграли компенсации.

          Кроме того, у «Авроры-строя» были проблемы с партнерами по строительному бизнесу. Например, производственный кооператив «Бетонщик» выиграл и компании Ищенко иск на на 2,5 млн рублей – плату за поставленный бетон.

          Ранее сообщалось, что после второго тура выборов губернатора Приморья на Ищенко поступили десятки жалоб.


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