Стало известно о долгах компании кандидата в губернаторы Приморья Ищенко

Судебные приставы с апреля 2018 года пытаются взыскать 7,4 млн рублей с компании кандидата в губернаторы Приморья от КПРФ Андрея Ищенко «Аврора-строй»; кроме того, к бизнесмену имеют претензии местные дольщики.

Ищенко является владельцем и гендиректором компании «Аврора-строй», которая была создана в 2014 году и занимается строительством домов во Владивостоке, Находке, Уссурийске, передает Life.

В декларации за 2017 год, которую бизнесмен подал в августе, отражен доход в 807,7 тыс. рублей: это зарплата в «Авроре-строе», компенсация за использование личного автотранспорта от заксобрания, а также отчуждение доли в уставном капитале ООО «Варяг-строй». Отмечается, что еще 711 тыс. рублей Ищенко хранит на счетах в банке.

При этом выяснилось, что с апреля 2018 года за кандидатов губернаторы Приморья «охотятся» судебные приставы из-за долга в 7,4 млн рублей – эту сумму его строительная компании задолжала по договору аренды земли. Теперь приставы могут наложить арест на имущество «Авроры-строя».

В 2014 году администрация Находки отдала компании «Варяг-строй», совладельцем которой до 2016 года был Ищенко, в аренду на шесть лет 73 сотки в районе Северного проспекта под строительство жилых домов. В год компания должна была платить администрации 4,1 млн рублей. Однако это условие не было выполнено.

В 2015 году «Варяг-строй» переуступил права по аренде земли «Авроре-строю», но ситуация не изменилась – компания Ищенко также уклонилась от уплаты арендной платы.

«Ответчиком надлежащим образом не исполнялись обязательства по спорному договору, вследствие чего у ответчика образовалась задолженность по внесению арендной платы в размере 7 млн 231 тыс. 675 рублей за период с 28.10.2015 по 27.10.2017», – говорится в решении Арбитражного суда Приморского края.

Администрация Находки пыталась вразумить предпринимателей, направляя уведомление о необходимости исполнения договора. Однако компания Ищенко игнорировала эти призывы, и в октябре 2017 года чиновники обратились в арбитраж.

Суд встал на сторону горадминистрации. В марте 2018 года он постановил взыскать с компании «Аврора-строй» в общей сложности 10,4 млн рублей, из которых 7,2 миллионов – основной долг, а остальное – неустойка.

Отмечается, что организация погасила лишь небольшую часть долга. При этом на этапе рассмотрения иска ответчик просил учесть «сложное финансовое положение в ООО СК «Аврора-строй».

Согласно базе ФССП, уже в апреле судебные приставы возбудили против «Авроры-строя» исполнительное производство на сумму в 7,4 млн рублей.

Тем временем на Ищенко наступают обманутые дольщики. Часть из них, не получив ключей от новых квартир в указанные сроки, уже взыскала неустойку. В картотеке судов общей юрисдикции находится шесть исков к компании.

«Аврора-строй» – застройщик жилого комплекса «Сафонов» на одноименной улице во Владивостоке. Строительство началось в 2016 году, однако комплекс до сих пор не сдан – компания возвела только железобетонный каркас и начала кладку наружных межквартирных стен

В сентябре дольщики устроили митинг около недостроя, требуя вернуть их деньги. По их информации, задержки со строительством связаны с тем, что Ищенко якобы заложил землю и стройку под кредит, который ему дали партнеры из Китая.

Отмечается, что некоторым дольщикам удалось добиться компенсации и возврата средств от компании Ищенко.

«Взыскать с «Авроры-строя» денежные средства, оплаченные по договору в размере 1 млн 967 тыс. 160 рублей, а также неустойку», – говорится в решении Первомайского районного суда Владивостока по одному из таких исков.

Зимой 2017 года митинговали дольщики ЖК «Северный» в Находке, где регулярно сдвигались сроки сдачи. Некоторые подали в суд на застройщика и выиграли компенсации.

Кроме того, у «Авроры-строя» были проблемы с партнерами по строительному бизнесу. Например, производственный кооператив «Бетонщик» выиграл и компании Ищенко иск на на 2,5 млн рублей – плату за поставленный бетон.

Ранее сообщалось, что после второго тура выборов губернатора Приморья на Ищенко поступили десятки жалоб.