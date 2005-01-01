Дипломатов обеспокоили частые отказы россиянам во въезде в Израиль

Российские дипломаты выражают беспокойство из-за участившихся случаев отказа соотечественникам во въезде в Израиль, а также из-за информации о грубом обращении с россиянами на границе, заявил представитель посольства в Тель-Авиве.

Представитель посольства сообщил, что проблема, появившаяся в последние два года, постоянно находится на повестке переговоров с израильской стороной. Она будет, в частности, предметно обсуждаться в Москве на межведомственных консультациях по консульской тематике, которые запланированы на октябрь, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в 2017 году подобных случаев было больше 1,4 тысяч, «то есть несколько каждый день».

«По данному вопросу мы постоянно контактируем с израильской стороной, проводим встречи в МИД, последняя из которых состоялась два месяца назад. Недавно мы также получили от израильской стороны очередное подробное письмо с разъяснением конкретных причин отказов. Не все ответы нас удовлетворяют», – добавил дипломат.

В 2018 году ситуация осложнилась еще больше – по данным газеты Haaretz, которая ссылается на на профильное подразделение местного МВД, за первое полугодие израильские власти не пустили в страну уже примерно 2,2 тыс. россиян.

При этом регулярно поступают жалобы от российских граждан, которым отказали во въезде, «на грубое к ним отношение при прохождении пограничных формальностей».

Отмечается, что иностранцы, которым отказали во въезде в Израиль, часто жалуются на то, что перед отправкой на родину их по нескольку суток держат под стражей.

Ранее Израиль столкнулся с наплывом нелегальных трудовых мигрантов из Грузии и Украины, которые пользовались безвизовым режимом для туристов. Проблему удалость частично решить после внедрения упрощенного режима рассмотрения обращений от граждан обеих стран, которые были официально признаны безопасными для пребывания.

Представитель российского посольства заявил, что повышенное внимание израильских спецслужб к вопросу миграционной безопасности понятно, но при этом необходимо «соблюдать баланс, который позволил бы в полной мере обеспечивать права человека при прохождении пограничных формальностей».

«Со второй половины 2000-х годов в России растет интерес к посещению Израиля с туристическими, деловыми, паломническими, медицинскими целями. К сожалению, ситуация с отказами во въезде не способствует укреплению этой позитивной тенденции», – добавил он.

Напомним, в августе ситуацию с россиянами в Израиле объяснили тем, что те стали чаще обращаться за политическим убежищем – в Иерусалиме считают, что кандидаты руководствуются не политическими, а экономическими мотивами.

Они въезжают в страну, пользуясь безвизовым режимом для туристов, и оформляют запрос на убежище, чтобы на время его рассмотрения получить возможность работать в стране.

По данным местного МВД, с января по июнь 2018 года политическое убежище в Израиле запросили 1 тыс. 344 россиянина против 635 за минувший год.

При этом в 2016 году таких случаев было 395, в 2015-ом – 14, в 2013 – только три, а в 2014 – ни одного, как и в период с 2009 по 2012 годы.