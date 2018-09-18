Появились сведения о целях ракетного удара по сирийской Латакии

Министр электроэнергетики Сирии Мухаммед Зухер Харбутли рассказал об ущербе, нанесенном республике в результате ракетного удара со стороны Средиземного моря по военным и гражданским объектам в окрестностях Латакии.

Сирийский министр сообщил, что во время полуторачасовой ракетной атаки по военным и гражданским объектам в окрестностях Латакии в нескольких местах были выведены из строя линии электропередачи, передает ТАСС со ссылкой на SANA.

Однако, по словам министра, ремонтные бригады оперативно восстановили энергоснабжение.

По информации телеканала Sky News Arabia, наибольший урон в ходе ракетного удара был нанесен центру технической промышленности, на территории которого, по утверждению телеканала, якобы находился склад с ракетным оружием сирийских войск и проиранских вооруженных формирований.

По сведениям новостного портала Suriya-al-En, в результате ракетной атаки ранения получили не менее десяти человек, восемь из которых были госпитализированы. Сообщения о сбитых ракетах поступили также из Хомса, Хамы и Тартуса.

Сирийский спутниковый телеканал Al Ekhbariya утверждает, что в налете принимали участие беспилотники. По словам военного эксперта Турки Хасана, «такое масштабное нападение на Сирию мог совершить только Израиль».

Накануне вечером военные и гражданские объекты в районе города Латакия подверглись ракетному удару.

Согласно неподтвержденным данным, ракетному удару подверглись предприятия по производству бытовой химии, электростанция в Сакубии и завод по производству алюминия.

Ряд источников утверждает, что для отражения ракетной атаки Россия впервые применила зенитную систему большой и средней дальности С-400. По поступающим данным, ракетная атака Латакии была осуществлена с моря.