Правозащитники начали подсчет раненых после ракетного удара по Латакии

Глава сирийской сети по правам человека со штаб квартирой в Дамаске Ахмад Казем сообщил, что в результате ракетного обстрела сирийского портового города Латакия, по предварительным данным, ранения получили семь человек.

По сведениям сирийской сети по правам человека, в результате ракетного удара по Латакии пострадали семь человек, они уже направлены в больницу Тишрин, передает РИА «Новости».

Казем сообщил, что одна из ракет упала на реке Такани, еще одна – в районе Заказкания.

По данным осведомленного источника, ракетному удару подверглись предприятия по производству бытовой химии, электростанция в Сакубии на въезде в Латакию и завод по производству алюминия.

Напомним, в понедельник вечером военные и гражданские объекты в районе города Латакия подверглись ракетному удару. Ряд источников утверждает, что для их отражения Россия впервые применила зенитный комплекс С-400. По поступающим данным, ракетная атака Латакии была осуществлена с моря.