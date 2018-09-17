Найдено применение пустующему креслу космонавта на «Союзе»

На Международную космическую станцию вместо третьего космонавта в «Союзе МС-10» отправится контейнер с продуктами.

Обычно все три кресла на корабле заняты членами экипажа, но в этот раз полетят продукты питания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российского космонавта Алексея Овчинина.

«В третьем кресле будет установлен грузовой контейнер, который будет загружен продуктами питания», – рассказал он во время пресс-конференции перед полетом.

Также Овчинин добавил, что при возвращении с МКС третье место будет занято космонавтом ОАЭ. На станцию российский астронавт отправится с коллегой из НАСА Ником Хейгом 11 октября. За 187 суток космонавты должны будут провести 56 экспериментов.

Ранее сообщалось, что на Байконур доставили «Союз», на котором отправится в путь грузовой контейнер.