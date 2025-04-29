Крупный пожар охватил дом рядом с управлением ГОЧС Пензы

Tекст: Мария Иванова

Пожар в многоквартирном доме на улице Володарского в центре Пензы на данный момент полностью потушен, передает РИА «Новости». Огонь охватил 580 кв. метров, выгорела одна квартира площадью 80 кв. метров и кровля дома на 500 кв. метров.

Пожар произошел рядом с административным зданием управления по делам ГОЧС Пензы, уточнили в региональном главке МЧС. Сообщение о возгорании поступило в шесть утра по московскому времени, на место прибыли 12 единиц техники и 41 спасатель.

В сообщении главка говорится: «Огнеборцы МЧС ликвидировали пожар на улице Володарского в городе Пензе... Пострадавших нет. На месте работают дознаватели, им предстоит установить все обстоятельства произошедшего». Сейчас проводится проливка и разборка конструкций здания.

Угрозы для соседних строений и жителей не возникло.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в центре Москвы произошел пожар в доме эпохи Павла I, а в минувшие выходные в банном комплексе столицы сгорели семь зданий.