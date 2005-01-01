Названа причина запрета сотрудникам ГИБДД снимать номера с машин

Запрет для сотрудников ГИБДД снимать с машин государственные регистрационные знаки – просто техническая правка, которая приводит в норму КоАП, заявил газете ВЗГЛЯД председатель комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук.

Председатель комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук заявил, что в рамках административного производства государственные регистрационные номера снимать давно смысла не было: «У нас уже пять или шесть лет в КоАП России отсутствует такая мера, как снятие с машин государственных регистрационных знаков. И такой обеспечительной меры у сотрудников ГИБДД и не было, а то, что произошло сейчас, – техническая правка, которая просто привела к нормативному соответствию КоАП России. По сути, запретили то, что и так было запрещено: ничего не изменится.

Законодательство так устроено: есть законы и подзаконные акты, когда у нас меняют закон, не спешат менять акты, потому что там очень много согласований», – пояснил эксперт.

По его словам, ни к каким новым нарушениям президентский указ не приведет. Если водитель нарушает ПДД, госавтоинспекторы всегда могут выписать штраф. При этом способ запретить в принципе эксплуатацию автомобиля при ряде нарушений (неисправность, отсутствие прав, опьянение водителя и др.) остается: правоохранители могут задержать транспортное средство и отправить его на штрафстоянку.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин подписал указ, которым вводится запрет для сотрудников Госавтоиспенции снимать с машин государственные регистрационные знаки в случае запрета их эксплуатации из-за нарушений.