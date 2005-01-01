Путин запретил сотрудникам ГИБДД снимать номера с машин

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым вводится запрет для сотрудников Госавтоиспенции снимать с машин государственные регистрационные знаки в случае запрета их эксплуатации из-за нарушений.

В указе, опубликованном в понедельник на официальном портале правовой информации, сказано, что из положения о ГИБДД исключается соответствующее право сотрудников Госавтоиспенции.

При этом Госавтоинспекция сохраняет за собой право «запрещать эксплуатацию автомототранспортных средств и прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин (…) до устранения причин, послуживших основанием для такого запрещения, а также при наличии неисправностей и условий, перечень которых утверждается правительством».