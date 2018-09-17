Доллар на открытии торгов вырос до 68,23 рубля

Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже в понедельник, 17 сентября, увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 18 копеек, составив 68,23 рубля.

Курс евро подрос на 30 копеек – до 79,4 рубля, передает ТАСС.