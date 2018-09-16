Волкер дал Украине совет по поводу Донбасса

Правительство Украины должно сделать все, чтобы жизнь жителей Донбасса нормализовалась, Киев должен видеть в них собственных граждан, заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

«Нам нужно думать о людях. Они украинские граждане, и вне зависимости от того, создают они проблемы или нет, любое правительство Украины должно рассматривать их как своих граждан и сделать все, чтобы их жизнь нормализовалась», – передает его слова ТАСС.

Накануне Волкер заявил, что конфликт в Донбассе находится в «горячей стадии».

14 сентября Волкер встречался с представителями украинской оппозиции в Раде – с лидерами партий «Оппозиционный блок» и «Батькивщина».