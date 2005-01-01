Заявление президента Владимира Путина на Восточном экономическом форуме о Руслане Боширове и Александре Петрове, которых Лондон объявил «подозреваемыми» в отравлении Скрипалей, не было заготовкой, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Нет, это не была заготовка», – cказал Песков в интервью Владимиру Соловьеву в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Он сообщил, что все сказанное президентом – «это действительно было его решением». «Оно было неожиданностью для нас, мы об этом не знали», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

Представитель Кремля добавил, что журналист ВГТРК Сергей Брилев, задавший Путину вопрос об «отравителях» Скрипалей, «не был бы журналистом, если бы не воспользовался такой возможностью».

Песков добавил, что «ни Петров, ни Боширов к Путину не имеют никакого отношения. И к Кремлю тоже, безусловно».

Напомним, Лондон назвал россиян Руслана Боширова и Александра Петрова «подозреваемыми» в отравлении Скрипалей нервно-паралитическим веществом. После того, как были обнародованы их фотографии, президент Владимир Путин обратился к Боширову и Петрову, уточнив, что они являются гражданскими лицами. «Мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы уже знаем, кто они такие, мы их нашли. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут», – сказал глава государства.

Вскоре после призыва Путина они связались с главным редактором RT Маргаритой Симоньян и дали ей интервью, в котором ответили на вопрос о флаконе с «Новичком», опровергли работу в ГРУ, а также указали на нестыковки в опубликованных Лондоном фотографиях.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Боширов и Петров не годятся на роль «убийц из ГРУ».

Фантазии британских таблоидов, тем не менее продолжились. В воскресенье они выпустили сразу несколько статей, в которых рассказали о «докторе Новичок» – сообщнике «отравителей» Скрипалей, назвали интервью Симоньян с Петровым и Бошировым «наказанием за проваленную операцию», а также сообщили, что в ночь перед атакой в Солсбери Боширов и Петров в отеле якобы накурились марихуаной и шумно развлекались с проституткой.