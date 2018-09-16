В Египте нашли нового сфинкса

В ходе работ по очистке от грунтовых вод храма Ком-Омбо на юге Египта археологи обнаружили Сфинкса – статую в облике животного и лицом человека, сообщило египетское министерство по делам древностей.

Генсек Высшего совета по делам древностей Мустафа Вазирь заявил, что находка, скорее всего, относится к эпохе Птолемеев (331 г. до н. э. – 31 г. н. э.). Косвенным подтверждением этого является обнаружение артефакта в той же юго-восточной части древнеегипетского храма, где два месяца назад нашли статую фараона Птолемея V (204-180 гг. до н. э.), передает ТАСС.

Статуя относительно небольшая – 28 см в ширину по основанию постамента. Голову ее украшает урей – царский убор с изображением богини-кобры Уаджит. Облик завершается ритуальной бородой фараона. Памятник находится в отличном состоянии, сохранились даже краски: глаза, брови и зрачки выделены темным цветом.

Работы в храме ведутся около года. За это время там нашли фрагменты огромной статуи фараона Рамзеса II, бюст римского императора Марка Аврелия и другие статуи.

В Египте регулярно находят все новые и новые артефакты древнеегипетской культуры. Так, в прошлом году была обнаружена четырехтонная статуя Рамзеса II.