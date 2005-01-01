В Ракке началась холера

В сирийской Ракке, которую контролируют поддерживаемые США боевики, началась эпидемия дизентерии, отмечены случаи заболевания холерой, сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

В ЦПВС сообщили «о тяжелой гуманитарной ситуации» в городе. Жители, которых принудительно вернули в Ракку из лагерей беженцев, не имеют доступа к чистой питьевой воде. Людям не хватает еды и товаров первой необходимости, передает ТАСС.

В городе происходят митинги, но так называемые Сирийские демократические силы, которые пользуются поддержкой США, подавляют протесты, задержаны десятки сирийцев. При этом среди задержанных как минимум 16 человек являются кандидатами на выборах в местные органы самоуправления.