Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов в медиасфере

В субботу, 15 сентября, в Автоматизированной информационной системе «Молодежь России» стартовал Всероссийский конкурс молодежных проектов в медиасфере. Конкурс проходит в номинации «Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование молодых людей о возможностях саморазвития» и проводится по инициативе Федерального агентства по делам молодежи.

К участию в конкурсе приглашаются студенты, активисты вузовских медиацентров, а также желающие создать СМИ в своем вузе, молодые сотрудники действующих региональных изданий, молодые учредители и владельцы СМИ, видеоблогеры, тележурналисты, журналисты печатных и электронных СМИ, сотрудники радио, видеографы, авторы медиапроектов.

Возраст автора проекта должен составлять от 14 до 30 лет, это обязательный критерий подачи заявки. Все инициативы должны быть активно представлены в интернете, говорится в сообщении организаторов конкурса, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Размер грантов составляет до 3 млн рублей.

Конкурс проводится по трем направлениям: #СоздайМедиа, #РазвивайМедиа, #ОбучайМедиа. Первое из них предполагает создание молодежной теле/радиопередачи с интернет-вещанием на каналах популярных видеохостингов и в эфире регионального телеканала, создание электронных студенческих СМИ, а также новых региональных СМИ, транслирующих в том числе молодежный контент.

В направлении #РазвивайМедиа речь идет о развитии молодежных новостных видеоблогов, в том числе образовательной тематики, проведении образовательных онлайн и офлайн курсов для специалистов сферы медиа, развитии действующих электронных СМИ и действующих СМИ и теле-и радиопередач, транслирующих в том числе молодежный контент.

Направление #ОбучайМедиа предполагает проведение медиафорумов с интернет-трансляцией образовательных лекций, создание и проведение «Школ блогинга и видеоблогинга» для начинающих блогеров и smm-специалистов, создание тематических образовательных видеоканалов для специалистов сферы медиа на популярных видеохостингах.

Принять участие в конкурсе можно через платформу АИС по ссылке https://ais.fadm.gov.ru/registration.

Всероссийский конкурс молодежных проектов в медиасфере проводится впервые в целях поддержки инициатив молодых специалистов медиасферы и развития молодежных медиа. Он является частью Грантового конкурса молодежных инициатив, входящего в платформу «Россия – страна возможностей».

Открытая платформа «Россия – страна возможностей» возникла в 2017 году как агрегатор образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив. Первый сезон ее работы завершился в марте этого года всероссийским форумом «Россия – страна возможностей», лучшие участники лично встретились с президентом Владимиром Путиным.

22 мая этого года президент подписал указ о создании автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». В настоящее время в нее входит 14 проектов. Во втором сезоне работы платформы, который начнется в октябре этого года, будет сделана ставка на расширение географии охвата участников разных проектов и возможностей для талантливых, инициативных и перспективных людей разных возрастов.