Высланных из Нидерландов «русских шпионов» заподозрили в атаке на WADA

Прокуратура Берна заявила, что в Швейцарии высланных из Нидерландов «русских шпионов» подозревают в причастности к хакерским атакам против Всемирного антидопингового агентства.

Как пишет NRC Handelsblad, эти двое «российских шпионов» подозреваются в «кибератаках на WADA в Луизиане». В Швейцарии расследование начали в 2017 году, передает РИА «Новости».