Лавров оценил реакцию Лондона на интервью «отравителей Скрипалей»

Глава российского МИДа Сергей Лавров прокомментировал реакцию Британии на интервью подозреваемых по делу Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова.

«Мне трудно давать какие-либо оценки действиям, которые мы видим со стороны Лондона в последнее время. Это не поддается логическому восприятию», – сказал Лавров, передает ТАСС.

По его словам, страна, которая «кичится своей законопослушностью и предъявляет себя как эталон правовой системы», ведет себя с другими государствами «не в правовом поле». Лавров отметил, что Британия «пытается заниматься тем, чем вредно заниматься – «мегафонной дипломатией».

Глава МИД Великобритании Джереми Хант ранее прокомментировал интервью Петрова и Боширова, которые, по версии Лондона, якобы причастны к отравлению Скрипалей. Он заявил, что «разоблаченная» Россия должна прекратить «фейковые телешоу».

Петров и Боширов дали интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян. Они ответили на вопрос о флаконе с «Новичком», опровергли работу в ГРУ, а также указали на нестыковки в опубликованных Лондоном фотографиях.