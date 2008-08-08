В США назвали способный дать преимущество России перед НАТО самолет

Новый российский самолет радиолокационного дозора и наведения А-100 способен устроить серьезные проблемы ВВС НАТО, пишет The National Interest.

В статье говорится, что самолет обладает серьезными улучшениями в возможностях по сравнению со своим предшественником А-50, передает РИА «Новости». А-100 получит более мощные двигатели ПС-90А-76 вместо стандартных Д-30КП2. Также будет усилено шасси самолета-разведчика.

Самолет А-100 также получит новую систему гибридного сканирования «Премьер-476», которая также будет установлена на Ил-76МД-90А. Радарная система способна проводить активное радиоэлектронное вертикальное сканирование и механическое пеленгование.

Авторы отмечают, что у ВВС России появится «невиданная до этого времени способность обнаруживать воздушные и наземные цели».

А-100 «Премьер» – российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления на базе Ил-76МД-90А с двигателем ПС-90А-76. Многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения. Новый самолет должен прийти на смену самолетам А-50 и А-50У.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запланировала к началу следующего года заключить с Минобороны контракт на запуск серийного производства самолета А-100.

В феврале министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что А-100 подтвердил в ходе испытаний правильность принятых технических решений.