ОАК назвала сроки планируемого запуска А-100 в серию

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует к началу следующего года заключить с Минобороны контракт на запуск серийного производства самолета А-100, сообщил президент ОАК Юрий Слюсарь

«Да, мы надеемся, что к концу этого года или в 2019 году мы будем с министерством обороны предметно обсуждать заключение контракта на серийную поставку самолета А-100», – цитирует Слюсаря ТАСС.

С таким заявлением он выступил на «Гидроавиасалоне-2018» в Геленджике.

В августе заместитель министра обороны России Алексей Криворучко во время посещения Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева» ознакомился с испытаниями нового самолета радиолокационного дозора и наведения А-100.

В феврале министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что новый самолет радиолокационного дозора и наведения А-100 подтвердил в ходе испытаний правильность принятых технических решений. Он должен прийти на смену самолетам А-50 и А-50У.