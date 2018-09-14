Президент Грузии поблагодарил Эстонию за позицию по «оккупации»

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поблагодарил президента Эстонии Керсти Кальюлайд за позицию в использовании термина «оккупация».

«У вас есть сильная позиция в отношении оккупации Грузии, в частности использования термина «оккупация». Я хочу сказать вам, что Грузия это знает и уважает вашу смелость и правильную позицию. Спасибо за такую дружбу и решительную поддержку», – цитирует Маргвелашвили EADaily.

Президенты обсудили развитие стратегического партнерства, проблемы региональной безопасности, результаты «российской оккупации».

Кальюлайд сказала, что поддерживает Грузию, и что в НАТО ценят вклад, который страна вносит в операции альянса.

«Мы прошли долгий пусть до вступления в НАТО. Каждый день просыпаешься и видишь, где находится мир, какие вызовы, реагируешь и планируешь дальнейшие действия. Иногда есть такая ситуация и положение, что мир не поступает так, как ты этого хочешь и надеешься. Ты должен продолжать дело, свое цели и обязательно настанет желаемый момент», – сказала она.

Керсти Кальюлайд участвует в ежегодной международной конференции «Мир вверх ногами» в Тбилиси, которая проводится для поддержки евроатлантических стремлений Грузии.

Во вторник специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявлял, что проблема «оккупированных территорий» (Абхазии и Южной Осетии), не должна помешать Грузии вступить в НАТО.

В августе замминистра иностранных дел Грузии Давид Дондуа называл «продолжением провокационной политики Москвы» встречу президента России Владимира Путина с лидерами Абхазии и Южной Осетии.

В ноябре 2017 года президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время посещения границы Грузии и Южной Осетии назвала ее «линией зла».