Рэпера Хаски задержала полиция за «повешение» в московском отеле

Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) был задержан после розыгрыша с «повешением» в центре Москвы.

Кузнецова вместе с другом привезли в отдел полиции, сообщает Telegram-канал Mash. Рэпер говорит, что не ожидал такого развития событий, и что «повешение» – не его идея.

Выяснилось, что рэпер обвязал вокруг тела альпинистское снаряжение, после чего свесился с балкона отеля Ritz Carlton. Его держал друг по имени Руслан Хартаев. Кузнецов провисел на балконе около часа.

Ранее в соцсетях появились фотографии молодого человека в спортивном костюме, который на веревке свисает с балкона отеля в центре Москвы.

В 2017 году Хаски в ходе съемок клипа обстреляли в Подмосковье.