Синоптики сказали, когда закончится лето

Климатическое лето в столичном регионе завершится 16 сентября, когда температура начнет меняться и станет дождливой, сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Макарова рассказала РИА «Новости», что обычно температура в Москве начинает постепенно понижаться с 24 августа, но в этот раз климатическое лето продержалось дольше.

До воскресенья, по ее словам, температура будет держаться на уровне 20-22 градусов, а с 16 сентября из-за приближения атмосферных фронтов погода начнет меняться: днем будет дождливо, столбик термометра понизится до 17-19 градусов.

Дождливая погода ожидается и в начале следующей недели, по прогнозам синоптиков, ожидаются 14-19 градусов тепла.