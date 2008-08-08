Путин пообещал регулярные авиарейсы из Китая в Сочи и Казань

В скором будущем возможно открытие регулярных авиарейсов из Китая в Сочи и Казань, сообщил президент Владимир Путин.

В ходе круглого стола по российско-китайскому межрегиональному сотрудничеству на ВЭФ Путин заявил, что страны расширяют географию авиационных маршрутов, передает РИА «Новости».

«Рассчитываем, что в скором будущем наладятся регулярные рейсы в Казань и Сочи», – сказал он.

Президент напомнил, что прямое авиасообщение налажено между Москвой и более 20 китайскими городами. Из разных аэропортов Китая самолеты летают в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск.

«Расширяем возможности по другим направлениям», – добавил он.

Также Путин сообщил, что прорабатывается возможность увеличения объемов перевозок китайских грузов через Транссиб и порты российского Дальнего Востока.

«Задействуется Северный морской путь, возводятся два моста и канатная дорога через пограничный Амур», – пояснил он.

По его мнению, большое значение в расширении межрегиональных связей имеет работа межправительственной комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока, Байкальского региона России и Северо-Востока Китая, при участии которой «реализуются крупные совместные инвестиционные, инфраструктурные и транспортные проекты».

Председатель КНР Си Цзиньпин впервые прибыл на ВЭФ по приглашению Владимира Путина, с которым встретился ранее во вторник. В ходе этой встречи Путин заявил, что у Москвы и Пекина сложились «доверительные отношения в сфере политики, безопасности, в сфере обороны».

До этого Владимир Путин пригласил иностранных инвесторов на Дальний Восток, призвав их не ориентироваться на стереотипы.