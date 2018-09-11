Путин охарактеризовал отношения России и Китая

Президент Владимир Путин заявил, что у Москвы и Пекина сложились доверительные отношения в области политики, безопасности и обороны.

Путин заявил на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином, что у Москвы и Пекина сложились «доверительные отношения в сфере политики, безопасности, в сфере обороны», и подчеркнул, что китайский политик уделяет большое внимание развитию отношений двух стран, передает РИА «Новости».

«Мы регулярно с вами в контакте. Я рад возможности принять вас в России», – добавил глава государства.

Напомним, 11-12 сентября председатель КНР Си Цзиньпин по Владимира Путина впервые принимает участие в работе ВЭФ. Во вторник проходит его встреча с российским лидером.

Четвертый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.

Ранее посол России в Пекине Андрей Денисов на полях ВЭФ предложил Китаю принять участие в восстановлении объектов инфраструктуры в Сирии.