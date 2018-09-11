Путин пожелал приходящим на Дальний Восток инвесторам не попасть в плен стереотипов

Президент Владимир Путин пригласил иностранных инвесторов на Дальний Восток, призывая их не ориентироваться на стереотипы, а смотреть в будущее.

«Важно, чтобы зарубежные инвесторы и вообще любые инвесторы, приходящие на Дальний Восток, не находились, что называется, в плену стереотипов, а принимая решение, ориентировались не на вчерашний день, а на будущее», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

По его словам, Дальний Восток сегодня открывает большие перспективы для бизнеса по самому широкому кругу и спектру вопросов. Президент отметил, что за последние годы в регионе запущен целый ряд механизмов для стимулирования деловой активности, включая льготные налоговые и административные режимы сопровождения крупных проектов.

Также Путин попросил представителей зарубежных деловых кругов отнестись с пониманием к краткой встрече на полях Восточного экономического форума, поскольку время ограничивают протокольные обязательства.

«Я очень рад вас всех видеть. Пожалуйста, давайте проведем вот эту беседу. Она не будет такой длинной, как бы мне хотелось, имею в виду, что у меня есть обязательства перед своими коллегами, есть протокольные обязательства», – сказал Путин, попросив предпринимателей отнестись к этому с пониманием.

Президент подчеркнул важность предстоящих встреч с важными гостями ВЭФ - премьером Японии Синдзо Абэ, президентом Монголии Халтмаагийном Баттулго, лидером Китая Си Цзиньпином.