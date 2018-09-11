Путин пожелал приходящим на Дальний Восток инвесторам не попасть в плен стереотипов

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11 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 10:30  |  vz.ru
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Как вернуть население на Дальний Восток

Люди продолжают уезжать с Дальнего ВостокаФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Владимир Путин потребовал решить главную проблему Дальнего Востока – продолжающийся отток населения. За последние 25 лет регион покинули миллионы людей. Почему население убегает с Дальнего Востока и с помощью каких мер можно было бы обратить эту тенденцию вспять? Подробности...
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Крупнейшие маневры на Дальнем Востоке напрямую связаны с Сирией

Наша армия проводит маневры далеко от сирийских берегов, но расстояние тут не имеет значенияФото: Савицкий Вадим/ТАСС
Во вторник на пространстве Сибири и Дальнего Востока стартуют маневры «Восток-2018». Их численность поражает воображение – 300 тысяч человек. На Западе говорят, что таким размахом учений русские хотят напугать НАТО. На самом же деле, похоже, такой масштаб понадобился совсем по другой причине. И она связана с идущей уже три года нашей операцией на другом Востоке – на Ближнем. Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Стол, свинья и современное искусство

Антон Крылов, журналист
Заставлять известную актрису залезать на стол в библиотеке – позорно. Но еще позорнее не суметь придумать ничего нового, повторяя даже не Рианну, а булгаковский фельетон столетней давности. Подробности...

Почему дети Навального выбирают Путина?

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
По-человечески, по-отцовски Алексея очень жаль. Бунтует дочь, не признает отцовского авторитета и ценностей. Трагедия отцов и детей не щадит даже самых прогрессивных. Вот и Навального раздавила. Подробности...
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Антипрививочники против Екатерины II

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Новому Просвещению предстоит научить нас ориентироваться в море информации и находить в нем верный путь. Сделать это так же непросто, как приучить людей мыть руки – и так же необходимо. Подробности...
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
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        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

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          Путин пожелал приходящим на Дальний Восток инвесторам не попасть в плен стереотипов

          11 сентября 2018, 09:50

          Текст: Алина Назарова

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          Президент Владимир Путин пригласил иностранных инвесторов на Дальний Восток, призывая их не ориентироваться на стереотипы, а смотреть в будущее.

          «Важно, чтобы зарубежные инвесторы и вообще любые инвесторы, приходящие на Дальний Восток, не находились, что называется, в плену стереотипов, а принимая решение, ориентировались не на вчерашний день, а на будущее», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

          По его словам, Дальний Восток сегодня открывает большие перспективы для бизнеса по самому широкому кругу и спектру вопросов. Президент отметил, что за последние годы в регионе запущен целый ряд механизмов для стимулирования деловой активности, включая льготные налоговые и административные режимы сопровождения крупных проектов.

          Также Путин попросил представителей зарубежных деловых кругов отнестись с пониманием к краткой встрече на полях Восточного экономического форума, поскольку время ограничивают протокольные обязательства.

          «Я очень рад вас всех видеть. Пожалуйста, давайте проведем вот эту беседу. Она не будет такой длинной, как бы мне хотелось, имею в виду, что у меня есть обязательства перед своими коллегами, есть протокольные обязательства», – сказал Путин, попросив предпринимателей отнестись к этому с пониманием.

          Президент подчеркнул важность предстоящих встреч с важными гостями ВЭФ - премьером Японии Синдзо Абэ, президентом Монголии Халтмаагийном Баттулго, лидером Китая Си Цзиньпином.


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