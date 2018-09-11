Суд Австрии подтвердил права России на водку «Столичная»

Суд австрийского города Линц подтвердил права российского ФКП «Союзплодоимпорт» на водку товарных марок Stolichnaya и Moskovskaya на территории Австрии.

Решение суда уже вступило в силу. Компания Spirits в соответствии с постановлением суда обязана прекратить поставлять водку указанных марок на рынок Австрии, сообщает «Экономика сегодня».

«Суд пересмотрел свое решение в пользу ФКП «Союзплодоимпорт», не дав Spirits International B.V. разрешение на его обжалование в Верховном суде Австрии», – говорится в сообщении «Союзплодоимпорта».

Кроме того, компанию Spirits обязали возместить российской стороне упущенную выгоду – весь доход, который она получила от незаконного использования товарных знаков.

Напомним, что австрийский суд в феврале 2018 года отказался принять решение голландских судов, согласно которым российское казенное предприятие является законным правообладателем марок Stolichnaya и Moskovskaya.