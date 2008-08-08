Самозанятых россиян решили освободить от пенсионных взносов

Взносы в Пенсионный фонд России (ПФР) могут стать необязательными для самозанятых россиян, сообщил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Мишустин рассказал, выступая на сессии по налоговому администрированию на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), что налоговая ставка в рамках нового режима для самозанятых граждан составит 4%. В нее войдет взнос по ОМС, однако власти не планируют включать в данный режим и делать обязательными взносы в Пенсионный фонд, передает РИА «Новости».

«Налоговая служба выступает за низкую ставку, ниже чем по УСН (упрощенная система налогообложения для малого бизнеса)», – добавил он.

Власти не намерены требовать от самозанятых обязательной уплаты взносов пенсионного страхования, и если такой работник «хочет социальную пенсию на пять лет позже, он может не платить вообще никаких взносов в ПФР», что «многие и делают».

Ранее в Минфине и Федеральной налоговой службе предложили при установлении специального налогового режима для самозанятых со ставкой 4% отчислять в фонд ОМС 1,5% взносов.

До этого Минтруд предлагал вывести деятельность самозанятых граждан из сферы регулирования трудового законодательства.

В мае Минфин предлагал ввести отдельный налог для самозанятых граждан – на профессиональный доход.