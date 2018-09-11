Минфин выступил за налоговые эксперименты в России

Минфин и Федеральная налоговая служба предложили внести в Налоговый кодекс норму о возможности проведения налоговых экспериментов, сообщил замминистра финансов Илья Трунин.

«Мы хотим ввести специальную норму. Мы предлагаем вместе с Федеральной налоговой службой и с участием специалистов из Госдумы ввести нормы в первую часть Налогового кодекса на проведение налоговых экспериментов», – сказал Трунин в интервью ТАСС.

По его словам, в законе будет прописано, что правительство будет представлять отчет о проведении эксперимента и предлложение – сворачивать проект по завершении, либо закреплять.

Также Трунин сообщил, что предложено при установлении специального налогового режима для самозанятых со ставкой в 4% отчислять в фонд ОМС 1,5%. «Мы долго думали над ограничениями и на первом этапе будем предлагать ограничение по доходам – 200 тыс. рублей в месяц, то есть 2,4 млн рублей в год. Все страховые платежи должны быть в эту ставку включены. Из них 1,5% – это взносы на обязательное медицинское страхование», – пояснил он.

При этом, по словам замминистра, пенсионные отчисления за самозанятого, если он где-то официально работает, будет отчислять работодатель. В случае отсутствия такого места работы, человек «будет получать только социальную пенсию или дополнительно формировать пенсию сам».

В августе Минтруд предлагал вывести деятельность самозанятых граждан из сферы регулирования трудового законодательства.

В мае Минфин предлагал ввести отдельный налог для самозанятых граждан – на профессиональный доход.