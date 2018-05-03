В Минфине рассказали о планах ввести новый налог

Министерство финансов России предлагает ввести отдельный налог для самозанятых граждан – на профессиональный доход; для тех, кто оказывает услуги физлицам, ставка составит 3%, для тех, кто работает с юрлицами, ставка предлагается на уровне 6%, сообщил замглавы Минфина Илья Трунин.

«Мы будем предлагать новый специальный налог – налог на профессиональный доход. Это доход, который получает человек, не привлекая дополнительных работников», – передает слова Трунина ТАСС.

Он добавил, что предлагается сделать ставку налогу на уровне 3% для тех, кто оказывает услуги физлицам, и 6% для тех, кто работает с юрлицами.

Такой налоговый режим, как предполагается, будет работать для самозанятых с годовым доходом до 10 млн рублей. Переход на такое налогообложение предлагается начать с 2019 года в пилотном режиме в нескольких регионах.

При этом платить налоги можно будет через мобильное приложение.

Трунин отметил, что в общих чертах документ с предложениями готов, он будет опубликован на портале правовой информации в мае.

15 февраля на одной из сессий Российского инвестиционного форума в Сочи глава МЭР Максим Орешкин предложил рассмотреть возможность введения для самозанятых в России налоговых ставок в размере 6% от выручки. Он отметил тогда, что система должна быть простой и удобной.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, почти 33 млн российских работников вовлечены в т.н. теневой рынок труда. Сюда входят нелегальные предприниматели, наемные работники и самозанятые. По данным Счетной палаты, в первом квартале 2017 года в ФНС зарегистрировались всего 213 самозанятых граждан, хотя общее число самозанятых граждан оценивается в 4–5 млн.