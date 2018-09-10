Зюганов попросил Путина признать Донбасс российским

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов призвал главу государства Владимира Путина признать Донбасс территорией России, чтобы прекратить «бандитизм» со стороны Украины.

«Что касается Донбасса, я бы на месте президента принял бы [его в состав России] немедленно бы, немедленно», – приводит его слова РИА «Новости».

Зюганов считает, что России сначала следует признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, «так же, как в свое время было с Южной Осетией и с Абхазией». По его словам, при таком сценарии «бандитизм» с украинской стороны «прекратится очень быстро».

«Это ненормально, когда четыре года подряд обстреливают Донецк и многие населенные пункты – это абсолютно ненормально», – заявил Зюганов на пресс-конференции руководства КПРФ по итогам региональной избирательной кампании.

Он напомнил, что у многих россиян там есть друзья и родственники, и отметил, что Донбасс «строила вся советская страна».

Напомним, 22 февраля 2014 года на Украине произошел государственный переворот. В том же году ЛНР и ДНР провозгласили независимость от Украины после проведения референдумов в обеих республиках. В конце февраля 2017 года газета ВЗГЛЯД отмечала, что у Донбасса больше нет ничего общего с Киевом.