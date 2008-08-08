Заключено соглашение на поставку «Аэрофлоту» сотни SSJ-100

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и «Аэрофлот» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписали соглашение на поставку еще 100 самолетов Sukhoi Superjet 100.

«Соглашение предполагает поставку самолетов в период с 2019 по 2026 годы», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС).

По информации СМИ, заказ сделан в рамках новой стратегии «Аэрофлота», которая предусматривает создание нескольких региональных хабов. В настоящее время все рейсы авиакомпании выполняются через Шереметьево, а прямых рейсов между городами нет.

Ранее в Кремле анонсировали подписание этого соглашения. Отмечалось, что заключение документа произойдет в присутствии президента Владимира Путина.

Ближнемагистральный SSJ-100 является первым гражданским самолетом, с нуля созданным в России. Крупнейшим эксплуатантом самолетов является «Аэрофлот» – в его парке находятся 49 SSJ-100. Всего за почти восемь лет ГСС выпустила 160–170 лайнеров.