«Аэрофлот» решил закупить до 100 самолетов SSJ-100

«Аэрофлот» в понедельник, 10 сентября, на полях Восточного экономического форума подпишет контракт на покупку до 100 самолетов SSJ-100, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сегодня достаточно поздно по местному времени Путин осмотрит выставку ТОРов и запустит несколько предприятий в режиме видеоконференции», – сказал Песков, передает ТАСС.

Он также отметил, что в понедельник в присутствии президента «Аэрофлот» и «Сухой» подпишут очередной крупный контракт на поставку до 100 самолетов авиакомпании.

В конце августа «Аэрофлот» сообщал, что планирует получить еще 50 самолетов SSJ-100 в ближайшие годы в дополнение к уже используемому парку в 50 самолетов Sukhoi Superjet 100. Кроме того, ожидается поставка еще 50 лайнеров МС-21.

В начале февраля 2018 года президент компании «Гражданские самолеты Сухого» Александр Рубцов рассказал, что ГСС начали работы по разработке 75-местной версии Sukhoi Superjet 100.